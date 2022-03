Cosenza, arriva la Reliquia del Mantello di San Francesco di Paola

“Carissimi fedeli e devoti! Con gioia vi annunciamo che nei giorni 5 – 6 marzo p.v. la preziosa Reliquia del Mantello di S. Francesco di Paola unitamente ad una reliquia di San Nicola Saggio, sosteranno presso la Chiesa Cattedrale della nostra Arcidiocesi di Cosenza – Bisignano. Tutta la Chiesa locale esulta per questo particolare evento, celebrando l’Ottavo Centenario della Consacrazione del sacro Tempio, luogo di unione per l’intero Popolo di Dio. Francesco di Paola, figlio obbediente della Chiesa e Nicola Saggio da Longobardi, testimone di carità, ci indicano ancora una volta all’inizio dell’itinerario quaresimale, la via maestra della penitenza evangelica che sola ci conduce ad una vera conversione del Cuore. L’arrivo del Mantello è previsto per il 5 marzo alle 17:00. La due giorni si concluderà il 6 marzo con la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo della Diocesi di Cosenza-Bisignano, Mons. Francesco Nolè alle ore 18”.

Così i padri minimi del Santuario Regionale di San Francesco di Paola.