Si terrà giovedì 24 marzo il convegno dal titolo Chiesa, vescovi e Cattedrale di Cosenza dalla Controriforma a fine Seicento nell’ambito dei festeggiamenti degli ottocento anni della Cattedrale di Cosenza. All’evento, promosso dalla Deputazione di Storia Patria per la Calabria, con la partecipazione dell’Accademia Cosentina, dell’Archivio di Stato di Cosenza, dell’Accademia del Magliocco e di OttocentoCosenza, interverranno studiosi e ricercatori che analizzeranno la Cattedrale di Cosenza nelle sue componenti storiche, artistiche e sociali. L’iniziativa sarà la prima di altri appuntamenti in programma che tratteranno la Storia della Chiesa cosentina e in particolare della Cattedrale dalla Controriforma al Novecento. Sarà presente l’Arcivescovo metropolita mons. Francesco Nolé.