Pinguini Tattici Nucleari pronti a stregare Cosenza con “Dove eravamo rimasti tour”

DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR sintetizza tutta la voglia della band di andare avanti e ricominciare a vivere, lasciando alle spalle questi due anni di stop ai grandi eventi, una parentesi rubata da cancellare e dimenticare per ripartire -appunto- da dove si era rimasti.

Se è vero che i PINGUINI TATTICI NUCLEARI non si sono mai fermati, con un’autentica collezione di Dischi d’Oro, di Platino, Doppio e Triplo Platino ad accompagnare il loro incredibile successo, è altrettanto vero che DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR è il modo più bello per tornare ai concerti ed estendere l’abbraccio ai fan che non hanno mai smesso di sostenerli in questo periodo dai tratti atipici. A vivere per primi questa attesissima esperienza saranno, con gli appuntamenti indoor di giugno, proprio coloro che da più tempo stanno attendendo impazienti il live della band e hanno già acquistato i biglietti per le date nei palasport.

DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR cattura i PINGUINI TATTICI NUCLEARI nella fotografia più sfaccettata del loro sentire, che guarda al passato più lontano del primo tour importante e a quello più recente, colorato e iconico dell’esperienza sanremese, al presente della ripartenza e al futuro sempre più vicino dei live. Tutti insieme, da dove eravamo rimasti.

La nota band si esibirà a Cosenza, il prossimo 14 luglio in Piazza XV Marzo.

I biglietti già acquistati sono validi per le date corrispondenti del nuovo calendario.

Quelli per le nuove date outdoor saranno in vendita dalle ore 14:00 di lunedì 28 febbraio sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.