Cosenza – Il Sindaco Franz Caruso sull’Ufficio Postale del Centro storico: “Non è pensabile che resti chiuso. Stiamo cercando nuovi locali”

“Non è pensabile che Poste Italiane non abbia più uno sportello nel centro storico.

La chiusura dell’Ufficio di Corso Telesio rappresenta un enorme disagio per l’utenza, soprattutto quella più anziana, e non si concilia, nel modo più assoluto, con i programmi di rivitalizzazione di tutta la città vecchia che sono sul punto di essere avviati con l’arrivo delle risorse provenienti dal CIS”.

Ad affermarlo è il Sindaco Franz Caruso, in risposta alle sollecitazioni che stanno pervenendo all’Amministrazione comunale per scongiurare lo smantellamento dell’ufficio postale di Corso Telesio. “Riteniamo indispensabile – sottolinea ancora il primo cittadino- il ripristino immediato delle funzioni dell’Ufficio. La sua chiusura non può privare i cittadini del centro storico di alcuni servizi indispensabili e che sarebbe estremamente disagevole erogare altrove. L’ufficio postale deve restare assolutamente nel centro storico. Ed è per questo – ha concluso Franz Caruso – che come Amministrazione comunale chiediamo un incontro urgente con il Direttore territoriale di Poste Italiane per individuare le soluzioni che consentano al più presto la riapertura dell’Ufficio. Nel frattempo, ci siamo già messi in moto per reperire nuovi locali dove consentire la riattivazione dei servizi”.