Unical: pubblicato il bando al V ciclo del Contamination Lab per gli under 30

Aperto il bando del V ciclo di UniCaLab, il programma di formazione dell’Università della Calabria che mira a promuovere l’attitudine imprenditoriale attraverso la contaminazione dei talenti. UniCaLab, che ha all’attivo una partecipazione di oltre cento studenti e laureati per ciclo e che ha registrato la nascita di interessanti progetti imprenditoriali in tutti i settori economici, per questa edizione, la quinta appunto, diventa “open” e apre a tutti i giovani, under 30, anche non iscritti all’università, che desiderano cimentarsi in un percorso che offre la possibilità di acquisire tutte quelle competenze utili a trasformare in impresa un progetto innovativo.

L’obiettivo di questa nuova versione di UniCaLab è quello di svolgere una importante azione di diffusione della cultura imprenditoriale, finalizzata a generare occasioni professionali per i giovani e, quindi, sviluppo del territorio.

Il bando, contenente tutte le informazioni utili per gli interessati e anche il link al form online per la candidatura, è disponibile sul portale di Ateneo, e si chiuderà il 15 febbraio prossimo.

Gli ammessi al programma saranno inseriti in team eterogenei che, grazie a figure guida specializzate (mentor) e a nuovi modelli di apprendimento (lean methodology), acquisiranno competenze di problem solving, decision making, team working, project management, public speaking e business planning finalizzate allo sviluppo di un’idea imprenditoriale.

Le attività formative prevedono azioni di natura teorica ma soprattutto work experience come l’incontro con manager, imprenditori e investitori, talk con ospiti di eccezione (personaggi provenienti dal mondo del business ma anche dal settore culturale e creativo), business idea challenge, party meeting o party conference e giornate di team building al di fuori dei convenzionali luoghi di svolgimento di UniCaLab.

La parte teorica di UniCaLab (fase di Academy) si svolgerà all’Unical, nei locali dell’Incubatore TechNest e in altre specifiche strutture didattiche innovative di Ateneo, in concomitanza con il calendario accademico del secondo semestre 2021/2022.

Le idee progettuali con maggiori potenzialità di sviluppo imprenditoriale accederanno alla fase di Pre-Acceleration, deputata allo sviluppo dei progetti. Infine, è prevista una pitch session, la competizione delle idee progettuali, maturate durante le fasi precedenti, sottoposte a una giuria di esperti (potenziali investitori quali business angel, acceleratori, istituzioni) che decreterà i 3 team vincitori.

I premi previsti sono l’incubazione gratuita nello spazio di co-working di TechNest dell’Unical (o di quello dei partner del progetto), una mentorship intensificata per startup, networking e incontri con potenziali investitori, eventuali esperienze formative presso i partner di progetto, accesso automatico agli altri programmi organizzati dall’Ateneo, l’opportunità di partecipare ai contest organizzati dai main partner del progetto (l’Open Innovation Contest di NTT Data e la StartLab di UniCredit).

Per richiedere maggiori informazioni scrivere a unicalab@unical.it