Shoah, Magorno (IV): “Premio a Liliana Segre in Senato in occasione della Giornata della Memoria”

“La Memoria è un dovere di tutti e l’esempio che la Senatrice Liliana Segre ci dona ogni giorno è un patrimonio prezioso da custodire e trasmettere alle giovani generazioni. Per questo sono lieto di annunciare che domani alle ore 15:00, in occasione della Giornata della Memoria, insieme al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e al Presidente del Comitato che sostiene la Candidatura di Diamante Capitale della Cultura 2024, Prof. Eugenio Gaudio, conferiremo alla Senatrice a Vita un riconoscimento; un’araba fenice creata dal maestro orafo, Gerardo Sacco anche lui presente per questo importante momento. È un piccolo gesto che vuole rappresentare la gratitudine che abbiamo per tutto quello che Liliana Segre fa ogni giorno per noi”.