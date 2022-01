Giornata della Memoria, Magorno: “A Diamante iniziative per rinnovare il nostro impegno”

“Celebrare il Giorno della Memoria è un impegno civile che la comunità di Diamante rinnova, anche quest’anno, attraverso importanti testimonianze con il coinvolgimento delle scuole cittadine, perché il ricordo dell’orrore della Shoah deve essere trasmesso, innanzitutto, alle giovani generazioni. Questo 27 gennaio ospiteremo Lucio Allegretti, figlio di un testimone della Shoah, che con le sue parole arricchirà tutti noi. Ma non solo; ho il piacere di annunciare che la Senatrice a Vita, Liliana Segre, cittadina onoraria di Diamante invierà un importante contributo per il giornale scolastico dell’IISS. E se il cuore della Giornata della Memoria si caratterizzerà per questi eventi non posso non sottolineare il grande lavoro svolto dalle scuole in questi giorni che si è realizzato con un visita virtuale Campo di concentramento di Auschwitz e con la creazione di lavori a tema che sarà possibile ammirare sul sito istituzionale del comune. Oltre al dibattito in remoto che, nel rispetto delle regole imposte dal Covid, si svolgerà con la partecipazione dell’ANPI della provincia di Cosenza, dell’Istituto Comprensivo di Diamante e dell’ Istituto d’ Istruzione Secondaria Superiore, deporremo una corona sulla pietra monumentale presente che nella Villa Comunale Pertini ricorda i cittadini di Diamante che furono martiri della barbarie nazifascista”.

Così il Sindaco di Diamante, Sen. Ernesto Magorno, nel ricordare le iniziative che si svolgeranno il 27 gennaio.