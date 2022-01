Castrovillari: tamponi gratis in Comune dalle ore 15 di mercoledì e da prenotare telefonicamente per studenti e personale scolastico

A servizio delle scuole cittadine. Da mercoledì pomeriggio, alle ore 15, e tutti i giorni successivi fino a sabato, nel Comune di Castrovillari si eseguiranno gratuitamente i tamponi antigenici per tutti gli alunni frequentanti le scuole della città e per il personale scolastico delle stesse. Un prossimo comunicato avviserà per le settimane a venire.

Lo rende noto il Sindaco, Domenico Lo Polito, il quale precisa che per l’effettuazione dei tamponi ci si potrà prenotare ogni mattina, dalle ore 8,30 alle ore 13, telefonando al numero 0981-25268.

Prima di sottoporsi all’esame bisognerà compilare uno dei due modelli a disposizione (per i minori e per gli studenti maggiorenni nonché per il personale scolastico) scaricabili dal sito del Comune e reperibili al primo piano del palazzo di città.

“Ancora un’azione a pieno sostegno di chi frequenta ed opera negli istituti del capoluogo del Pollino- spiega Lo Polito- che si affianca ad altre svolte da questa Amministrazione per tale bene, troppo importante per la crescita e la ripresa, che urge di fattori che avvertiamo come irrinunciabili per la salute e libertà. Da qui l’importanza di affronti corretti bisognosi di azioni comuni che urgono.”