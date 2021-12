Statale 106 – Terzo Megalotto: al varo il primo viadotto

«Oggi, il sottosegretario Cancelleri è tornato nuovamente in Calabria, a Villapiana, per il varo del primo impalcato del viadotto Satanasso del terzo megalotto della Statale 106. Un evento importante che testimonia non solo quanto i cantieri operativi per il terzo megalotto procedano spediti, ma anche l’attenzione da parte del Governo centrale verso un’opera fondamentale per il nostro territorio». È quanto dichiara la portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, Elisa Scutellà, che poi aggiunge: «Lo stato di avanzamento dei lavori è arrivato al 25%, con una spesa che va oltre 200 milioni di euro per un opera che Anas prevede di terminare entro la seconda metà del 2026. Non posso che ritenermi soddisfatta – dice la parlamentare – per l’andamento delle attività avviate e per l’impegno del nostro Sottosegretario verso un’opera indispensabile per la Sibaritide e per tutti i cittadini di un territorio che necessita di infrastrutture più sicure e moderne».