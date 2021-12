Magorno: “Soddisfazione per presenza Diamante 2024 ad Artigiano in fiera”

Diamante 2024 presente alla 25/esima edizione di “Artigiano in Fiera” appuntamento in corso in questi giorni a Milano. “Sono molto soddisfatto per l’opportunità offerta dalla Regione Calabria che, grazie all’impegno e alla grande sensibilità dell’Assessore Rosario Varì, ha voluto fortemente mostrare alle migliaia di visitatori la nostra città e il sogno di diventare Capitale Italiana della Cultura. Continuiamo a lavorare cercando di raccontare al mondo le nostre bellezze. In quest’ottica il 15 dicembre presenteremo il dossier presso la sede INPS di Roma nella prestigiosa Sala Wedekind.