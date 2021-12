Legge di Bilancio, Magorno (IV): “Emendamento per stabilizzazioni precari calabresi”

Ho presentato un emendamento alla Legge di Bilancio che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di pubblica utilità. Si tratta di una platea di uomini e donne il cui impegno quotidiano è vitale per il corretto funzionamento degli enti locali per questo è necessario garantire loro quella stabilità che attendono da tanti, troppi, anni.

Così, su Facebook, il Senatore IV, Ernesto Magorno.