Covid – Protezione Civile Calabria: “In bollettino odierno anche 238 casi Asp Cosenza relativi a ieri”

Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria, in riferimento all‘odierno bollettino Covid, precisa che il numero dei nuovi casi positivi include anche i contagi della provincia di Cosenza registrati nella giornata di ieri e che non erano stati inseriti nel bollettino del 15 dicembre per un problema di carattere informatico.In particolare, si tratta di 238 casi sui 929 totali registrati oggi.