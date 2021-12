Cosenza – Presentazione del libro “Una storia scritta con i piedi. Migrazioni, asilo, accoglienza”

Giovedì 9 dicembre dalle ore 17.30, Coessenza, Arci Red, l’Associazione GAIA (Galleria d’Arte Indipendente Autogestita) e l’UNICAL – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, presso la sede di GAIA in via Galeazzo di Tarsia 22, presentano il libro “Una storia scritta con i piedi. Migrazioni, asilo, accoglienza” di Rita Coco e Roberta Ferruti.

Dialogano con le autrici Claudio Dionesalvi (Coessenza), Maurizio Alfano (Ricercatore), Mariafrancesca D’agostino, Sara Mazzei e Giovanna Vingelli (Unical), Farishta Sardary, Saleha Yaqubi, Basera Muzaffari, Hafiza Mohibe (Attiviste afgane).

Il libro vuole essere un manuale sulle migrazioni dalle origini ai giorni nostri, aggiornato a oggi, con le ultime novità sulle modifiche ai decreti sicurezza che sono state annunciate dalla ministra Lamorgese.

Un manuale completo, arricchito anche da storie di buona accoglienza dei comuni Rete Recosol (Rete dei Comuni Solidali) fondata nel 2003 da 100 Comuni di varie parti d’Italia, con lo scopo di mettere in relazione amministrazioni locali impegnate nella promozione di progetti di solidarietà.

Un manuale con dati aggiornati al 2020, che vuole essere una sorta di libretto di istruzioni per l’accoglienza. Un invito a restare umani e capire il complesso mondo delle popolazioni in viaggio. Una sorta di manuale di istruzioni su come restare umani e capire i motivi che spingono generazioni di persone a spostarsi ad altre latitudini in cerca di una vita migliore per sé e per i propri figli.

La percezione di molti, è che i flussi immigratori siano in realtà, grazie a una informazione superficiale e talvolta complice, nuove forme di colonialismo. Proprio le politiche di neocolonialismo economico occidentale, infatti, hanno generato lo sfruttamento del Sud del mondo che causa la maggioranza dei flussi migratori.

Un libro che cerca di semplificare la complessità, utile per la consultazione rapida ma anche per una lettura più meditativa, con importanti informazioni per gli operatori del settore ma anche per chi, per la prima volta e senza pregiudizi, vuole capire cosa siano le migrazioni oggi e cosa nascondono. Pur essendo un argomento di grande attualità non era possibile sinora trovare tutte le informazioni necessarie per avere una visione d’insieme di questo fenomeno tanto dibattuto.

Rita Coco,

Giurista, dal 1998 lavora per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato; in precedenza, dal 2009 al 2013, ha lavorato per la Commissione europea come esperta nazionale. Ha pubblicato saggi in materia di tutela dei consumatori. Allieva e collaboratrice di Stefano Rodotà, negli anni ’90 ha insegnato all’Università la Sapienza, dove ha conseguito un dottorato di ricerca in diritto comparato dell’economia.

Roberta Ferruti

Giornalista free lance, ha iniziato negli anni ’90 come cronista collaborando con diverse testate locali e nazionali. Ha scritto per Avvenimenti, Paese Sera, Il Manifesto e L’Espresso. È stata tra i promotori dei primi Gruppi di Acquisto Solidali del Lazio, e ha collaborato alla nascita della prima proposta di legge per l’agricoltura biologica. Nel 2016 ha iniziato un lungo viaggio in solitudine sulle rotte dell’immigrazione che si è concluso a Riace.