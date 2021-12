Era stato colto da un malore improvviso prima della gara di Serie C tra Catanzaro e Foggia, nella notte è sopraggiunto il decesso. Il funzionario della polizia di Stato in servizio per le operazioni di ordine pubblico, Antonio Trotta di 34 anni, commissario capo all’Anticrimine della Questura di Catanzaro

e originario della provincia di Cosenza è morto all’ospedale Annunziata dove era ricoverato.