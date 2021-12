Cosenza – Convocata la prima seduta del nuovo Consiglio Provinciale

Il Presidente della Provincia Ferdinando Nociti ha convocato la prima seduta del Consiglio Provinciale proclamato eletto con Verbale delle Operazioni dell’Ufficio Elettorale n. 9 del 19 dicembre 2021, a seguito delle elezioni del 18 dicembre 2021.

L’appuntamento è fissato per martedì 4 gennaio 2022 alle ore 11:00, presso la Sala delle Adunanze dell’Ente, in seduta straordinaria e in prima convocazione.

L’Assise si riunirà per procedere, come primo punto all’Ordine del Giorno, all’accertamento dei requisiti di eleggibilità e alla convalida degli eletti; seguiranno le comunicazioni del Presidente e l’approvazione del verbale della seduta Consiliare del 13 dicembre 2021. Ultimo punto in discussione sarà l’approvazione del Piano Provinciale di Dimensionamento della Rete Scolastica e revisione dell’offerta formativa.

L’eventuale seconda convocazione è fissata per mercoledì 5 gennaio 2022, alle ore 12.00.