PNRR, il presidente Anci Calabria: “cabina di regia con tutti gli attori istituzionali. Fare fronte comune”

Una cabina di regia con tutti gli attori istituzionali: il presidente Anci Calabria, Marcello Manna, ha lanciato la proposta in occasione del dibattito promosso con Confindustria Cosenza stamane sul PNRR.

“Bisogna ragionare in termini di ambiti territoriali per individuare al meglio le esigenze e le priorità da parte delle amministrazioni comunali -ha sottolineato il presidente- così da superare il gap è il divario della nostra regione rispetto al resto d’Italia. Le sei missioni previste dal Piano sono a queste latitudini una vera e propria rivoluzione: ne abbiamo fame. Il PNRR si sostituisce di fatto alla politica, ma siamo noi a dover progettare il nostro futuro”.

“È un’occasione unica per cambiare passo, riuscire finalmente a migliorare una rete di servizi per la quale sinora si è sempre ragionato in termini di emergenza. Bisogna fare fronte comune e ricostruire la Calabria”, ha concluso Marcello Manna.