Manifestano i lavoratori del Consorzio di Bonifica dei bacini dello Jonio. Di Natale: “Protesta comprensibile”

“Apprendo da autorevoli agenzie di stampa che i lavoratori del Consorzio

di bonifica dei Bacini dello Jonio, posizionandosi sul tetto della

centrale idroelettrica di Corigliano Rossano, hanno inscenato l’ennesima

comprensibile manifestazione pacifica. A tutti loro va la mia

solidarietà incondizionata”. Lo afferma Graziano Di Natale da tempo

attivo sull’annosa vicenda consortile.

“Padri di famiglia -prosegue l’esponente politico- protestano perché

rivendicano ben quattro mensilità arretrate.

Nella medesima situazione versano i dipendenti dell’ente di Mormanno

dove le spettanze non retribuite sono pari a dieci mensilità”.

Di Natale dichiara, inoltre, con rammarico: “È dal 29 Giugno 2020 che ho

denunciato lo stato dei Consorzi di Bonifica della provincia di Cosenza,

ma da quella data nulla è cambiato. La Politica regionale ha ignorato

finanche le mie proposte senza riuscire a produrne altre. A tutto c’è un

limite. Occorre -conclude- un riordino immediato di tutti i carrozzoni

consortili, troppo spesso mal governati e gestiti in maniera totalmente

clientelare. La mia battaglia in tale ambito continua”.