Maltempo Calabria: domani scuole chiuse a Cosenza

Il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha ordinato la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, presenti nel territorio comunale.

L’ordinanza di chiusura delle scuole – si legge nella nota diramata dal Comune – si è resa necessaria «per far sì che le strade, durante gli eventi meteo avversi, rimangano, per quanto possibile, libere dal traffico, al fine di agevolare gli eventuali soccorsi ed aiuti ed anche in considerazione dell’esigenza di limitare gli spostamenti di persone e veicoli nel territorio cittadino, atteso, inoltre, che lo spostamento degli studenti, per raggiungere i plessi scolastici, determinerebbe una circolazione molto intensa in condizioni di viabilità non ottimali».