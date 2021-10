PNRR, Magorno (IV): “Serve fondo per affidare gli incarichi professionali ai comuni”

“Sostegno all’iniziativa dei Sindaci del Recovery Sud che hanno richiesto un fondo di rotazione per consentire ai Comuni di affidare gli incarichi professionali necessari a dotarsi di un parco progetti per il PNRR. Si tratta di una misura fondamentale viste la gravi difficoltà amministrative, finanziarie e di carenza di personale che attraversano gli Enti locali territoriali. Lacune non colmate dalle insufficienti assunzioni relative al recente concorso per aumentare i professionisti nelle PA, concorso che, tra l’altro, non ha significato la svolta per i piccoli comuni del Mezzogiorno. I progetti del PNRR sono una possibilità unica e il Sud deve avere le stesse opportunità del Nord”.

Così il Senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno.