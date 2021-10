Il Museo del Cedro è aperto su prenotazione con i seguenti servizi:

1. Visita guidata al Museo del Cedro di Santa Maria del Cedro;

2. Visione di un documentario sul Cedro realizzato da Geo&Geo;

3. Degustazione di prodotti tipici artigianali a base di Cedro; 4. Visita guidata alle cedriere su prenotazione (per un numero min, di 15 persone); Pubblicazione omaggio; Accoglienza e supporto informativo per una fruizione integrata e di qualità del territorio.

E’ possibile aggiungere, inoltre, servizi turistici e/o consumazioni presso ristoranti, agriturismi, bar-gelaterie, laboratori di prodotti tipici, hotel e b&b, convenzionati alla Via del Cedro di Calabria. In questo caso il Museo si occuperà esclusivamente della fase organizzativa.

Per tutti i possessori della Card turistica della Via del Cedro di Calabria l’ingresso è gratuito ed è prevista, inoltre, una scontistica dedicata del in tutti gli esercizi convenzionati (contrassegnati dall’apposito marchio della Via). La Card può essere richiesta via email all’indirizzo info@laviadelcedroblog.com oppure recandosi personalmente presso il Museo del Cedro.

Con l’occasione Vi invitiamo a visitare il portale turistico della Via del Cedro di Calabria www.laviadelcedroblog.com, nato per mettere in rete le eccellenze locali e per consentire, in modo semplice e intuitivo, la conoscenza del territorio della Riviera dei Cedri.

Per ulteriori informazioni sulle attività del Museo del Cedro e sulla rete “La Via del Cedro di Calabria” è possibile contattare la nostra segreteria organizzativa al num. 0985 42598 oppure tramite mail ai seguenti indirizzi: consorziodelcedrodicalabria@gmail.com – museodelcedro@gmail.com – info@laviadelcedroblog.com.