Un ragazzo di soli 15 anni è morto, questa mattina, sulla via provinciale per Cellara, un piccolo centro del Savuto, in provincia di Cosenza. La vittima si trovava su un trattore che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato schiacciando la povera vittima.

Immediati i soccorsi ma per il ragazzo nessuno ha potuto fare più nulla nonostante i disperati tentativi di salvarlo da parte dei sanitari del 118 accorsi.