Escursionista precipita in dirupo impervio, recuperato

Durante un’escursione nei boschi della Presila catanzarese è precipitato per circa venti metri in un dirupo impervio e non facile da raggiungere riportando ferite non gravi. Un uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro ad Albi.

Ricevuta la richiesta, sul posto si sono recati gli operatori dei vigili del fuoco che, impiegando tecniche speleo alpino fluviati (Saf), hanno raggiunto il malcapitato prestandogli le prime cure. Successivamente l’uomo, ferito ma sempre cosciente, è stato immobilizzato su una barella spinale e riportato sulla strada dove ad attenderlo c’era l’equipe sanitaria del servizio di emergenza Suem 118 che si è occupata del trasferimento in ambulanza nella struttura ospedaliera del capoluogo per gli ulteriori accertamenti. (ANSA).