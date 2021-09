Emergenza Covid, l’Annunziata di Cosenza cerca infermieri

Per fronteggiare la recrudescenza da infezione COVID-19 che sta caratterizzando l’attuale fase pandemica, in provincia di Cosenza, la Direzione aziendale ha pubblicato un avviso integrativo per la formazione di un elenco di personale infermieristico da impiegare a tempo determinato fino al 31 dicembre, eventualmente prorogabile, fino al persistere dello stato di emergenza epidemiologica.

La manifestazione di interesse, con allegata il facsimile della domanda di partecipazione è consultabile sul sito: , nella home page sezione news.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo: .