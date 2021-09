Afghanistan, Magorno: “Anci adotti nostra iniziativa di solidarietà”

“A Diamante abbiamo esposto,sulla facciata principale del Palazzo di Città, uno striscione di solidarietà alle donne e al popolo afgano ispirato al murale di Cristina Paladino, realizzato nel corso della prima operazione murales del 1981.Si tratta di un gesto simbolico che vuole testimoniare la vicinanza della nostra comunità al popolo afgano, un gesto che sarebbe bello vedere in ogni comune italiano per questo propongo che Anci adotti ufficialmente questa iniziativa anche perché oltre al dovere dell’accoglienza abbiamo la necessità di non spegnere i riflettori su questa drammatica situazione”.

Così il Senatore IV, Ernesto Magorno.