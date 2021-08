Cosenza – Elisoccorso, tuona Di Natale: “Pronto a forme di protesta se non verrà risolta la vicenda in 24ore”

“Da ormai troppo tempo la provincia di Cosenza, ovvero la più grande del

centro sud che annovera circa settecentomila abitanti, non ha un

servizio essenziale come l’elisoccorso, nonostante le rimostranze degli

addetti ai lavori, quali il dott. Gagliardi che ha occupato

simbolicamente la pista di atterraggio in località ‘Le Cannuzze’, e le

preoccupazioni espresse dai cittadini sconcertati da un simile

disservizio”.

Lo afferma, senza mezze misure, il Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria, On. Graziano Di Natale.

“Tutti sono a conoscenza -sottolinea nel corso del proprio intervento-

dell’importanza del soccorso aereo e di quante vite umane può salvare

grazie alla generosità del personale sanitario, eppure i giorni passano

nell’apatia generale, nonostante anche il mio appello, finora rimasto

inascoltato”. Il Vicepresidente della commissione regionale anti

‘ndrangheta prosegue: “Sebbene sia mia volontà mantenere toni consoni e

garbati ricercando un dialogo istituzionale per arrivare alla

risoluzione dell’annosa vicenda sono pronto anche a forme di protesta se

entro 24 ore non avrò notizie ufficiali”. Di Natale non risparmia una

stoccata alla politica regionale: “I diritti dei cittadini vanno difesi

e non possiamo far finta di nulla. Abbiamo il dovere, quali

rappresentanti eletti nella massima istituzione regionale, di non

voltarci dall’altra parte. Con amarezza prendo atto che gli altri sono

impegnati esclusivamente nella spasmodica ricerca di una comoda

poltrona. Vorrà dire che, anche in questa battaglia, sarò sostenuto dai

cittadini liberi che hanno voglia di ribellarsi ad un sistema di

pressappochismo. La provincia di Cosenza -conclude- deve riavere

immediatamente l’elisoccorso. Riattiviamolo subito”.