Cosenza – Domani a San Marco al peperoncino jazz festival, Ada Montellanico

Archiviate con successo le tappe silane, quelle ioniche (che dopo i concerti dei giorni scorsi si concluderanno definitivamente con il concerto della carismatica cantante americana Joy Garrison in programma nel centro storico di Villapiana il prossimo 18 agosto alle ore 22 e con quello dell’Organ Trio del chitarrista Roy Panebianco con super ospite il batterista cubano Horacio “el negro” Hernandez il prossimo 28 agosto presso il Frida Beach di Corigliano Rossano) e l’incursione nel territorio del Parco del Pollino, dopo una brevissima pausa in occasione del Ferragosto e prima di invadere musicalmente il Tirreno cosentino, la cittadina di San Marco Argentano si prepara ad accogliere in grande stile la carovana del Peperoncino Jazz Festival, che domani sera (martedì 17 agosto), farà tappa nel suo caratteristico centro storico con un concerto di grande qualità.

Nel corso della serata, in programma sotto la splendida Torre Normanna alle ore 22 e ad ingresso libero (consentito solo a chi è in possesso di green pass e fino ad esaurimento dei posti disponibili nel rispetto della normativa anti Covid19) in quanto fortemente voluta dal Sindaco Virginia Mariotti, dall’Assessore alla Cultura Aquilina Mileti e inserita all’interno della rassegna “Millennium Normannorum”, infatti, nel grazioso paese dell’entroterra cosentino sarà di scena Ada Montellanico, ad oggi senza dubbio una delle più originali autrici e cantanti italiane.

In occasione della tappa del PJF, la Montellanico, alla quale si attribuisce l’apertura di una nuova strada nell’ambito vocale jazzistico nazionale legata alla fusione tra il jazz e la lingua italiana, sarà impegnata nel suo acclamato progetto in duo con il chitarrista marchigiano Andrea Molinari, giovane musicista ormai appartenente alla schiera delle nuove star nazionali (diplomato con lode sia all’Università della Musica che al Conservatorio di Santa Cecilia e perfezionatosi presso il Conservatorio Royal de Bruxelles), che vanta già importanti collaborazioni (tra cui quelle con Peter Bernstein, Charles Altura, Mike Moreno, Lage Lund, Jonathan Kreisberg e Seamus Blake), oltre ad essere alla guida di una propria formazione, e due album all’attivo.

Il duo Voce e Chitarra, formazione cara alla Montellanico e già utilizzata con successo in altre sue incisioni discografiche, ha una lunga tradizione e permette una sperimentazione così ampia, che questa formazione può essere considerata una tra le più cangianti versatili nell’ambito musicale.

L’incontro tra questi due artisti dalle forti personalità avviene con l’intento di fondere le diverse esperienze, per approdare ad un universo sonoro nel quale l’improvvisazione è al servizio della narrazione musicale.

La chitarra, usata nella più ampia e imprevedibile gamma sonora, dà modo ai due musicisti di creare un percorso particolare, che spazia da composizioni originali a brani di Lee Konitz, Carole King, Simon & Garfunkel, Lennon-McCartney e altri della grande tradizione jazzistica.

Dopo la tappa in quel di San Marco Argentano la rassegna a cura dell’associazione culturale Picanto diretta artisticamente da Sergio Gimigliano intraprenderà un appassionante viaggio musicale sulla costa occidentale della regione e fino a fine mese coinvolgerà l’intera area che va da Cetraro a San Nicola Arcella.

Si inizierà da Diamante, paese che nel 2002 diede i natali al PJF, che mercoledì 18 alle 22 vedrà di scena nel giardino dell’Hotel Riviera Bleu il trio di cantautori Calabrese/Moraca Musolino, mentre dal 19 al 21 agosto il festival musicale più piccante d’Italia vivrà l’ormai tradizionale “tre giorni” nel segno del Cetraro Jazz, con l’esibizione nel suggestivo scenario di Palazzo Del Trono, rispettivamente, del pianista e direttore d’orchestra Geoff Westley, del trio del pianista pugliese Pasquale Stafano e del duo composto dalla cantante Mafalda Minnozzi e dal chitarrista americano Paul Ricci.

Dopo l’incursione nel Reggino, con la tappa in quel di Cinquefrondi, che il 23 agosto vedrà esibirsi il cantautore Peppe Voltarelli, il XX PJF – evento presentato a valere sull’avviso pubblico relativo ai Grandi Eventi Internazionali della Regione Calabria, realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, con i prestigiosi patrocini istituzionali del Parco Nazionale del Pollino e Parco Nazionale della Sila, di 20 amministrazioni comunali, del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America, della Reale Ambasciata di Norvegia (oltre a quelli di associazioni quali FAI, Touring Club Italiano, F.I.S. Calabria e Slow Food Riviera dei Cedri), sostenuto da numerosi ed importanti Sponsor privati (tra cui Gas Pollino, Pollino Gestione Impianti, Minerva Resort Spa, Gelateria Capani, Nuovo Imaie e Ottica Di Lernia) e prestigiosi Media Partner (su tutti, Jazzit, Il Quotidiano del Sud L’Eco dello Ionio e Viaggiart) – proseguirà, poi, sul Tirreno cosentino fino al 29 agosto, con tappe a Bonifati, Scalea e San Nicola Arcella.

L’evento si concluderà, infine, la prima settimana di settembre con una intensa full immersion castrovillarese realizzata in joint venture con il JOY Festival, di cui saranno protagonisti Gegè Telesforo e Dario Deidda, Giorgio Conte, Joyce Yuille, Dario Brunori e Gino Castaldo (che, ospiti del trio Calabrese/Moraca/De Luca, proporranno un inedito Omaggio a Lucio Dalla) e l’incendiario chitarrista di Vasco Rossi, Stef Burns.