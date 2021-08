Corigliano-Rossano (Cs)– Al via la night experience

Da 20 anni esatti presidio culturale, il Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli, il secondo museo d’impresa più visitato d’Italia, promuove una nuova modalità di fruizione del patrimonio storico ed identitario scritto tra le righe di uno storytelling che profuma di radici e territorio: parte il Night Experience. Il tour guidato è sotto le stelle.

L’iniziativa si terrà ogni martedì, giovedì e sabato, alle ore 20,30 e alle ore 21,30.

È quanto fanno sapere Fortunato e Margherita Amarelli, amministratore delegato e responsabile commerciale e marketing dell’esperienza imprenditoriale, familiare ed ultrasecolare all’11esima generazione, confermando l’impegno dell’impresa culturale, che non si è arrestato neanche durante i periodi più complicati della pandemia, nel continuare a dare un nuovo prezioso contributo alla ripresa del Paese e del territorio.

Tradizione ed innovazione. Il connubio tra queste visioni continua a rappresentare la bussola della proposta Amarelli.

Gratuito per i ragazzi fino ai 18 anni, il format esperienziale serale, si muoverà in un percorso emozionale, sensoriale ed in piena sicurezza, tra la dimora storica del Quattrocento, il museo open air ospitato nel piazzale delle radici, all’ombra della ciminiera simbolo della Fabbrica innalzata nel 1907, la Chiesetta ed il Factory Store dove sarà possibile partecipare alla degustazione guidata delle varie declinazioni della liquirizia pura più famosa al mondo.