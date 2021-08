Caloveto (Cs) – Domenica, Vax day: somministrazioni per fascia 12-18

Prevenzione Covid-19, al fine di sensibilizzare l’intera popolazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione, domenica 22 agosto l’Ambulatorio Medico di Via Sant’Antonio ospiterà una nuova giornata di Vax Day comunale.

È quanto fa sapere il Primo Cittadino Umberto Mazza informando con l’assessore alle politiche sanitarie Gianfranco Salatino che le operazioni di somministrazione, curate dai sanitari dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), inizieranno alle ore 9.

Le vaccinazioni saranno destinate ai soggetti di età compresa tra i 12 e i 18 anni, per i quali non serve prenotazione nonché ai soggetti già prenotati in piattaforma o al precedente step che dovranno ricevere rispettivamente la prima e la seconda inoculazione.