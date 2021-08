A Cropalati una serata su Quarantene, il libro di Giuseppe Benvenuto

Un momento di condivisione estivo tra libri e nuove storie da raccontare è quello che è stato organizzato a Cropalati dall’associazione culturale Lo Specchio, sempre impegnata in attività socioculturali di respiro letterario. In collaborazione con Opus Cropalati e Comune di Cropalati, nel piccolo borgo della Valle del Trionto si terrà la presentazione del libro Quarantene di Giuseppe Benvenuto, pubblicato da Informazione & comunicazione, nella serata di oggi 16 agosto alle ore 21:30 presso la Villetta comunale “G. Natale” di Cropalati.

Il periodo che stiamo vivendo ci ha cambiati per sempre. Durante la prima quarantena, le persone sono state chiamate alla responsabilità di non uscire sconvolgendo le proprie abitudini per paura del contagio. Ma la convivenza forzata fra i componenti della coppia ha rinforzato l’unione? Le loro debolezze sono uscite allo scoperto rivelando parti celate che hanno intaccato il benessere di entrambi? Sicuramente ha messo a dura prova i rapporti coniugali usurati, quelli un po’ stanchi, e anche il rapporto fra padri e figli ha vissuto le sue tensioni. In questo gioco delle parti si è cimentato lo scrittore Giuseppe Benvenuto, ambientando il suo ultimo romanzo in città deserte e strade semivuote durante il lockdown. Quarantene è la storia di tre famiglie italiane (rispettivamente di Milano, Roma e Reggio Calabria) che inevitabilmente si sono intrecciate per raggiungere i loro ‒ non sempre irreprensibili ‒ scopi.

Tra i saluti iniziali, ci saranno il sindaco Luigi Lettieri e il direttore I&C Matteo Lauria. La serata sarà moderata dalla redattrice Erminia Madeo che darà spazio alle riflessioni del professor Giuseppe Sommario e al dialogo tra l’Autore e l’esponente dell’associazione Fabrizio Grillo. L’intermezzo musicale sarà curato da Gemma Pizzetti mentre le letture tratte dal libro saranno affidate a Rosita Pizzetti.

Appuntamento a stasera 16 agosto alle ore 21:30 presso la Villetta comunale “G. Natale” di Cropalati. Si ricorda che per la partecipazione all’evento sarà necessario esibire il Green pass.