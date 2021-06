Unical, il modello educativo antimafia di don Pino Demasi e la storia del Centro Padre Puglisi di Polistena nel webinar di Barbiana 2040 e Istituto Ciliberto di Crotone

Nuova tappa di studio per il percorso digitale di analisi sulle pratiche di resistenza antimafia in Calabria promosso dal progetto Pedagogia dell’Antimafia del Dipartimento Culture, Educazione e Società dell’Università della Calabria, dall’Istituto Ciliberto di Crotone e dalla rete nazionale delle scuole di Barbiana 2040, che si è aperto lo scorso 23 maggio, giorno della strage di Capaci, e che concluderà il suo cammino didattico il 19 luglio, nell’anniversario dell’attentato a Paolo Borsellino. Giovedì 1° luglio alle 21 si terrà un seminario online con don Pino Demasi, Referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro e storica figura dell’antimafia sociale calabrese, sul modello educativo antimafia costruito dal Centro Polifunzionale Padre Pino Puglisi a Polistena. Il webinar, moderato dal giornalista Gianfranco Bonofiglio, sarà introdotto da Giancarlo Costabile, ricercatore di Storia dell’Educazione all’Università della Calabria, e Rossella Frandina, docente di Lettere presso l’Istituto Ciliberto di Crotone. Con don Demasi, dialogheranno gli studenti del Ciliberto, team de Gli Scaricati. La manifestazione si potrà seguire in diretta ai seguenti link: facebook.com/calabrianews24tv e youtube.com/c/calabrianews24.

«Don Pino Demasi – scrive Giancarlo Costabile – è il fondatore in Calabria dell’antimafia sociale organizzata. Il suo storico impegno educativo rivolto alla formazione di coscienze libere, tutto proteso verso la promozione di una concreta pedagogia del riscatto civile, assume pienamente la dimensione pedagogica di un modello di riterritorializzazione socioeducativa che gli studenti liceali e universitari, non solo calabresi, devono conoscere fin in fondo. Testimonianze come quella di don Pino Demasi – conclude Costabile – entrano di diritto per il loro vissuto nella storia sociale dell’antimafia nazionale e in quei percorsi accademici di formazione pedagogica che si pongono l’obiettivo di rendere effettiva nei territori l’azione di coscientizzazione e costruzione delle idealità costituzionali».