Pubblicata la Graduatoria Provvisoria degli Ammessi a patrocinio oneroso ai sensi del Bando pubblicato dall’Ente Parco

Responsabile del Servizio Segreteria dott.ssa Barbara Carelli e dal Responsabile del Procedimento per il Bando in questione dott. Andrea Ziccarelli.

Univoco il pensiero del Presidente dott. Francesco Curcio e del Direttore f.f. ing. Domenico Cerminara: “Confidiamo che, grazie al supporto dell’Ente Parco, si possa garantire un’auspicata ripartenza economica e sociale per il territorio silano, che non può che essere declinata nell’ottica di uno sviluppo ecosostenibile, che si basi sui principi del rispetto e della protezione dell’immenso patrimonio naturale del Parco e che, finalmente, non è più vissuto come un vincolo, bensì come un’occasione di crescita e rinascita”.

La graduatoria è consultabile sul sito ufficiale dell’Ente, nell’apposita sezione “Avvisi”, al seguente link

https://www.parcosila.it/it/l-ente/avvisi/bando-concessione-patrocini-onerosi-2021-1.html