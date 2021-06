Presentata alla Camera dei Deputati la proposta di Provvedimento amministrativo per i Tirocinanti Calabresi. Soddisfatto l’On. Di Natale

Promossa dal Segretario-Questore dell’assemblea regionale della

Calabria, On. Graziano Di Natale, si è tenuta ieri pomeriggio la

presentazione, nella sala conferenze stampa della Camera dei Deputati,

della proposta di Provvedimento amministrativo N.106 per la

stabilizzazione degli ex percettori di mobilità in deroga: I Tirocinanti

Calabresi. Tra i relatori, oltre al Vicepresidente della commissione

regionale contro la ‘Ndrangheta anche il Capogruppo in Consiglio

Regionale di ‘Io Resto in Calabria’ , On. Marcello Anastasi; i redattori

della proposta, Ilaria De Pascale, avvocato e vicesindaco del comune di

Lago; Il funzionario della provincia di Cosenza, dott.ssa. M. Antonietta

Tricarico; i sindaci dei comuni di Parenti e Santo Stefano di Rogliano,

Donatella Deposito e Lucia Nicoletti, che hanno illustrato l’utilizzo e

l’importanza dei Tirocinanti nei comuni.

Prestigioso e saliente, inoltre, l’intervento dell’On. Flora Frate,

membro della commissione lavoro proprio alla Camera dei Deputati:

“Questa proposta di Provvedimento amministrativo – ha sottolineato il

Deputato- è un lavoro prezioso, concreto. Ottimo spunto che sarà al

vaglio mio e della commissione lavoro della Camera. Ringrazio l’On. Di

Natale per aver portato, finalmente, a Roma qualcosa di utile per

aiutare queste persone, letteralmente abbandonate dalla Politica”.

Il Consigliere Di Natale, esprimendo moderata soddisfazione al termine

della conferenza afferma: “La nostra volontà è quella di metter la

parola fine ad una vera e propria piaga sociale della nostra Regione. Al

netto di qualche polemica siamo pronti e faremo valere le nostre tesi

tra i tavoli romani. Ringrazio l’On. Flora Frate, componente della

Commissione Lavoro della Camera dei Deputati con la quale abbiamo

avviato un importante confronto. Noi abbiamo fatto il nostro, un atto

che sta riscuotendo sempre interesse e consenso”.

Di Natale conclude con una considerazione: “Aspettiamo che gli altri,

tenuti ad amministrare la nostra Regione, illustrino la loro proposta,

non trascurando che 7000 calabresi chiedono concretezza”.