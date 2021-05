Si avvia alla conclusione la procedura concorsuale OSS, indetta dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza.

L’ultima prova finale, quella orale, inizierà nella prima decade di giugno per concludersi, presumibilmente, entro la fine del mese per tutti i candidati ammessi. A breve sarà pubblicato il calendario delle convocazioni per le prove orali.

Al termine delle operazioni concorsuali, la Direzione Strategica ha dato mandato di provvedere a pubblicare la manifestazione di interesse, tramite selezione interna, per gli incarichi di coordinamento delle professioni sanitarie.