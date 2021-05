Magorno (IV): “Interrogazione parlamentare su chiusura Rianimazione Ospedale Corigliano-Rossano”

“Nelle prossime ore presenterò un’interrogazione parlamentare sulla chiusura della Rianimazione dell’ospedale spoke di #CoriglianoRossano . Si tratta di una decisione grave che si ripercuote su una vasta porzione di territorio dal momento che quello del “Giannettasio” è l’unico reparto “salvavita” da Crotone a Policoro; inoltre questa chiusura potrebbe tradursi in un declassamento a ospedale di base. Tutto questo avviene in una fase cruciale della pandemia dove se è vero che iniziamo a vedere una luce in fondo al tunnel, è altrettanto necessario non pensare che l’emergenza sanitaria sia finita”.