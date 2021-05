In fiamme il deposito della Calabria Maceri a Rende

Poco dopo la mezzanotte nella zona industriale di Rende un vasto incendio ha interessato due capannoni dell’azienda Calabra Maceri, che si occupa della raccolta differenziata e dello smaltimento dei rifiuti. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco ancora sul posto per spegnere le fiamme alte, divampate in un capannone di circa 2.400 metriquadri contenente rifiuti.La grossa colonna di fumo originata dalla combustione ha reso necessario l’intervento del nucleo Nbcr del comando di Catanzaro per rilevamenti ambientali. Da questa mattina sul posto anche il personale Arpacal e i carabinieri per gli accertamenti di rito. Non si esclude l’origine dolosa del rogo, indagini in corso.