Graziano Di Natale: “La Regione Calabria spende 400 mila euro per la promozione della campagna vaccinale, ma nei centri Hub mancano le dosi da somministrare”

“Siamo all’assurdo. Ho appreso, nel silenzio generale di chi dovrebbe

vigilare, che la Regione Calabria eroga circa quattrocentomila euro per

la promozione della campagna vaccinale nei centri Hub, ma mancano le

dosi da inoculare per gli aventi diritto. È questo l’ennesimo paradosso

che denuncio senza paura”. È quanto afferma il Segretario-Questore

dell’assemblea regionale della Calabria, Graziano Di Natale, che

prosegue: “Stiamo diventando davvero una delle peggiori serie di film

comici. Quel che sta avvenendo è inaccettabile.

La Regione Calabria spende migliaia di euro di fondi pubblici per la

campagna di promozione dei vaccini, quando però c’è gente costretta a

fare file interminabili davanti i centri hub della Provincia di Cosenza

senza poi ricevere la prima o la seconda inoculazione perché le dosi

sono finite. Il tutto, ovviamente, senza preavviso”.

Il Vicepresidente della commissione regionale contro la ‘ndrangheta,

nella propria denuncia pubblica, continua annunciando la propria

perentoria azione politica: “Ho appena fatto richiesta ufficiale per

conoscere il quadro analitico di tutte le spese sostenute per la

campagna di promozione che in un contesto di crisi economica generale

sono uno schiaffo alla povertà. Penso che questi fondi potessero essere

utilizzati in maniera diversa considerata la grande emergenza economica

che i cittadini vivono, oltre alle lacune di un sistema sanitario che

difatti si riflette anche sulla campagna vaccinale in Calabria, sorretta

dal lavoro degli operatori sanitari. Condanno con assoluta fermezza –

conclude – questo dissipamento di fondi. Sulla vicenda non resterò in

silenzio e sono pronto a non indietreggiare neanche di un millimetro”.