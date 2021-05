Cosenza – L’International Festival di musica “Alfonso Rendano” dal 21 al 24 giugno

La Fondazione Attilio ed Elena Giuliani che ha sede nella prestigiosa Villa Rendano di Cosenza, edificata nel 1890, già durante il primo lockdown (maggio 2020) ha proposto un evento di risonanza internazionale in occasione della #MuseumWeek2020: un concerto di musicisti italiani residenti all’estero, ideato e coordinato dalla pianista cosentina residente negli Stati Uniti Daniela Roma, principale interprete di Alfonso Rendano e grande ambasciatrice di Villa Rendano e della città di Cosenza. L’evento online, di straordinaria levatura artistica, ha consentito a tutto il mondo di fruire da casa di uno straordinario concerto di musica classica, favorendo una conoscenza della Fondazione Attilio ed Elena Giuliani e di Alfonso Rendano.

Non avendo mai smesso di svolgere una intensa attività culturale, in un momento assai difficile per il comparto culturale, musicale e teatrale in genere, la Fondazione Giuliani ha in programma per il mese di Giugno 2021 il primo International Music Festival “Alfonso Rendano” con l’intento di promuovere in Italia ed all’estero la prestigiosa Villa, la storia della città di Cosenza e la figura del grande compositore e concertista calabrese Alfonso Rendano a cui va anche il merito di aver inventato del pedale indipendente, detto appunto “Rendano”, del pianoforte.

Ideato e curato dal Direttore Artistico Daniela Roma, il Festival si terrà dal 21 al 24 Giugno 2021 nel meraviglioso giardino di Villa Rendano e ospiterà concertisti di fama internazionale. Si esibiranno: il 21 Giugno, Daniela Roma (www.danielaroma.com); il 22 Giugno, Manuel Arujo; il 23 Giugno, Costantino Catena (www.costantinocatena.com); il 24 Giugno, Vitaly Pisarenko (www.pisarenkovitaly.com).

Per rendere omaggio al compositore calabrese, ciascun concertista, eseguirà tra gli altri, anche alcuni brani di Alfonso Rendano. Le serate del Festival saranno trasmesse in live streaming su diversi canali statunitensi ed in broadcast da diverse tv europee, canadesi e statunitensi.

Il programma sarà arricchito dai matinée dell’International Music Festival Alfonso Rendano durante i quali saranno presentati il volume del musicologo Danilo Prefumo “Paganini, la vita le opere il suo tempo” e il fumetto “C’era una volta … Rendano” di Gianluca Gallo rispettivamente il 22 e 24 Giugno. In entrambi i matinée verrà proiettato il video-arte di Orazio Garofalo “Engramme Valse” con musica di Alfonso Rendano eseguita da Daniela Roma.

Le informazioni relative all’International Music Festival “Alfonso Rendano” saranno disponibili nei prossimi mesi sul sito della Fondazione Giuliani www.villarendano.it e sui canali social Facebook (@villarendano) e Instagram (https://www.instagram.com/villa_rendano/). Per info e prenotazioni è possibile scrivere agli indirizzi prenotazionivillarendano@gmail.com, info@villarendano e direzione@consentiaitinera.com