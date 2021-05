Coldiretti Calabria: fine settimana ricco di attività nei mercati coperti di Campagna Amica Calabria

Sabato 08 Maggio p.v, nei mercati coperti di Campagna Amica di Cosenza (Piazza Matteotti), Catanzaro Lido (Via Nazionale) e Reggio Calabria (Via Sbarre Centrali) si svolgerà l’iniziativa “Un pensiero per tutte le mamme!” organizzata in occasione della Festa della Mamma. Sarà donato a tutte le mamme che verranno a trovarci un fiore, con il vademecum su come conservare al meglio piante e fiori; un piccolo gesto per esprimere la nostra gratitudine verso la persona più importante, principale punto di riferimento nella vita per ognuno di noi. Una connessione di sentimenti tra verde e felicità.

A Reggio Calabria grazie all’iniziativa di solidarietà “Solo dal cuore” di donna impresa Calabria, coordinate da Angela Mungo, si svolgerà la vendita di cuscini a forme di cuore, ogni cuore frutto della collaborazione di tre laboratori artigianali, tra cui quello delle Agrisarte dell’isola veneziana di Sant’Erasmo, è composto per metà di tessuto WAX e per metà di filati tipici italiani.

Ogni cuore è un pezzo unico e nascono da un gruppo di persone in cui ognuno inserisce del proprio, mettendo nel lavoro competenze, sensibilità ed energia originali. L’iniziativa “Solo dal Cuore” sostiene l’intervento di Medici con l’Africa Cuamm presso l’ospedale di Rumbek, in Sud Sudan, per migliorare l’accesso e la qualità delle cure rivolte in particolare a mamme e bambini, che sono tra i più vulnerabili.

Al mercato coperto di Cosenza ci sarà un’attività Green con la Cooperativa Sociale “Felici da Matti” di Roccella Ionica che raccoglie l’olio vegetale esausto e realizza detergenti ecologici solidi e liquidi ed alla Cooperativa Sociale ONLUS “Crisalide” che con la sua preziosa attività promuove il contrasto allo stigma del disagio psicologico ed il bene comune. I Mercati Coperti, dove sarà possibile anche fare la spesa, con il meglio delle produzioni calabresi, si confermano, in un contesto urbano, straordinari punti di incontro e di socialità e mettono sempre in campo molteplici e variegate proposte per venire incontro alle esigenze dei cittadini/e.