Vax Day, Magorno: “Grande partecipazione a Diamante”

Nel centro vaccinale di Diamante abbiamo superato le 250 somministrazioni. Le operazioni si stanno svolgendo regolarmente e nella massima tranquillità grazie all’efficienza del personale medico e dell’organizzazione e alla collaborazione dei cittadini. Stiamo riscontrando una grande partecipazione di persone che, da tutto il territorio hanno deciso compostamente di raggiungere Diamante, a dimostrazione che la gente ha voglia di vaccinarsi e di pensare al futuro con maggiore serenità e sicurezza. Voglio rinnovare i miei ringraziamenti alla Dott.sa Riccetti, al Dott. Vito Cianni e a tutto il personale medico e paramedico dell’ASP per lo straordinario lavoro che sta svolgendo. Così come esprimo ancora una volta la mia gratitudine agli operatori della Croce Rossa, a quelli della GF Soccorsi, ai volontari del Comune, per la meritoria opera prestata a titolo gratuito, ai vigili urbani e ai dipendenti comunali che con grande impegno stanno supportando tutte le operazioni. Facendo squadra stiamo affrontando al meglio la complessa prova delle vaccinazioni cercando di essere di riferimento e di supporto a tutto il territorio.

Così il Sindaco di Diamante, Sen. Ernesto Magorno.