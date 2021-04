Un webinar sulla sostenibilità firmato Ente Parco Nazionale della Sila, Destinazione Sila e Coldiretti Calabria per celebrare la Giornata Mondiale della Terra

Venerdì 23 aprile alle ore 11, in occasione dell’Earth Day 2021, l’Ente Parco Nazionale della Sila, Destinazione Sila e Coldiretti Calabria terranno il webinar in diretta streaming dedicato alla valorizzazione delle risorse territoriali e dei prodotti agroalimentari di qualità dell’altopiano silano. Il suo titolo, non a caso, è “Turismo e agricoltura per lo sviluppo sostenibile nel Parco Nazionale della Sila”. Il fine è celebrare la Giornata Mondiale della Terra – istituita negli Stati Uniti nel 1970 per mettere in luce le azioni urgenti da attuare per salvaguardare il pianeta e che quest’anno s’incentra sul tema Restore Our Earth -, ci si focalizzerà sulle azioni strumentali alla maggiore diffusione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali all’interno della filiera turistica e, ancora, alla conoscenza e alla visita da parte dei turisti delle aziende agricole e agrituristiche del territorio. Si tratta di un appuntamento che ben si inserisce tra i molteplici obiettivi di diffusione di buone pratiche degli operatori turistici. Obiettivi, tra l’altro, previsti nel piano di attività di supporto alla CETS, affidato dall’Ente Parco a Destinazione Sila. A partecipare al webinar (visionabile sulla pagina Facebook dell’Ente Parco e di Coldiretti Calabria):l’assessore regionale al Lavoro, Sviluppo economico e Turismo Fausto Orsomarso; l’assessore regionale alle Politiche agricole e Sviluppo agroalimentare Gianluca Gallo; il presidente dell’Ente Parco Nazionale della Sila Francesco Curcio; il presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto; il presidente di Terranostra Calabria Adriana Tamburi, il presidente di Destinazione Sila Daniele Donnici; la responsabile marketing e turismo del Parco della Sila Barbara Carelli; operatori del settore agricolo e turistico.