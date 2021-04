Federbalneari Calabria: “Seguiremo norme dell’estate scorsa. Ma via il coprifuoco”

“L’anno scorso – spiega Nucera -, tra una fila e l’altra di ombrelloni abbiamo mantenuto una distanza di 4 metri, anche se la legge ce ne imponeva 3. Ma fortunatamente in Calabria abbiamo spiagge belle larghe. Inoltre, la Regione Calabria, tenendo conto dell’emergenza, è stata sensibile e ci ha concesso la possibilità di occupare anche un altro 15% di spiagge laterali rispetto a quelle che già gestiamo. L’assessore Catalfamo lo ha confermato anche per quest’anno, affermando in una circolare che possiamo estenderci un 15% in più, sia destra che a sinistra, dove ci sono le condizioni per farlo”. Subito dopo Nucera aggiunge: “L’anno scorso l’estate in Calabria è andata bene grazie al turismo di rientro. Tutti i calabresi che vivono fuori regione, non potendo andare all’estero, sono rientrati. Alla fine, pur in un contesto di pandemia, la stagione estiva è andata bene. Quest’anno ci aspettiamo un ritorno altrettanto positivo”. Anche se, prosegue Nucera, “qui in Calabria c’è qualche problema che pensiamo di aver risolto ieri. Mi riferisco alle concessioni balneari. Ci sono ancora tantissimi operatori che sono senza concessioni in mano e ancora non possono installare la struttura per via della confusione normativa sull’estensione delle concessioni. Ma ieri pensiamo di aver risolto il problema, abbiamo fatto una riunione con la Regione Calabria e lunedì dovrebbe arrivare una circolare ai Comuni per estendere in modo rapido le concessioni così da poter partire”.