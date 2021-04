Covid, Magorno: “Sostegno al comitato di ristoratori del Tirreno Cosentino”

“I ristoratori sono allo stremo, hanno sofferto tanto a causa delle regole. Chiedono solo il sacrosanto diritto di tornare a lavorare. A loro la mia vicinanza e tutto il mio sostegno al comitato spontaneo dei ristoratori del Tirreno Cosentino che, negli scorsi giorni, si è formato per dar voce a tanti operatori che sono in ginocchio. Basta con le chiusure bisogna aprire subito, in sicurezza, e mettendo fine alla logica del coprifuoco delle 22:00 che, in molti casi, rappresenta un elemento che annulla ogni proposito di riapertura”.

Così, in un post Facebook, il Senatore, Ernesto Magorno.