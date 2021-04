Cassano – Convocato il 29 aprile il Consiglio comunale

Il presidente Lino Notaristefano, sentita la conferenza dei capigruppo, ha proceduto alla convocazione di una riunione dell’assemblea civica, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento, per giovedì 29 aprile prossimo, alle ore 19:00 in prima convocazione e per venerdì 30 aprile, alle ore 19:00 in seconda convocazione, nel salone di rappresentanza “Gino Bloise”, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno:

1.Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2021 (L. 27 Dicembre 2019, n. 160);

2.Presa d’atto delibera di G.C. n. 95 del 06/04/2021 – tariffe e coefficienti moltiplicatori anno 2021 – relativi al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

3.Approvazione convenzione affidamento servizio di tesoreria;

4.Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs n. 267/2000;

5.Approvazione regolamento controlli interni;

6.Approvazione criteri generali per riorganizzazione uffici e servizi;

7.Strada Statale 106 – informativa e decisioni.

Il presidente Notaristefano, informa che a causa dell’emergenza COVID-19 la seduta consiliare si terrà senza la presenza del pubblico. Sarà, come di consueto, garantita la diffusione dei lavori attraverso la rete televisiva locale.