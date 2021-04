Al via “Uniti dalla Musica – Calabria” – Domani 1 maggio prima tappa a Cosenza

Valorizzare l’arte, i luoghi turistici e le eccellenze della Calabria anche in questo periodo di pandemia pur stando lontani ma connessi tramite la rete attraverso le nuove tecnologie.

È questo l’obiettivo di “Uniti dalla Musica-Calabria”: dj, performers, cantanti, vj, attraverso le loro esibizioni, con immagini e video ripresi da drone e cameramen, valorizzeranno e faranno conoscere le bellezze del posto da cui, di volta in volta, trasmetteranno.

L’occasione sarà anche utile per promuovere le aziende che, con i loro prodotti, esportano le eccellenze del made in Calabria. L’iniziativa non comporterà nessuna spesa per le amministrazioni e gli enti aderenti, essendo autosostenuta mediante partnership e collaborazioni con imprese locali che intendono promuovere i loro prodotti.

E sarà, ovviamente, gratuita anche per gli spettatori. L’idea, quindi, è quella di “volersi mettere a disposizione” della propria città e del proprio territorio, un nuovo format di promozione, che, con artisti locali, veicolerà soprattutto attraverso il suono della musica, un messaggio positivo di speranza e di ripresa.

Saranno quindi selezionati dei “luoghi del Cuore” del territorio calabrese e si darà vita a degli “appuntamenti con la musica e l’arte”, sempre via social, in base alle disponibilità e alle adesioni che saranno raccolte. Cassano, Civita, Castrovillari, Cosenza (che con il Palazzo della Provincia di Cosenza, sarà la prima tappa prevista proprio domani 1 maggio), Villapiana, ma anche Crotone e altri luoghi simbolo della Regione che di volta in volta saranno svelati, saranno protagonisti di questa vetrina digitale offerta dallo staff di “Uniti dalla Musica” in attesa di poter tornare a visitarli dal vivo.

Link: https://www.facebook.com/unitidallamusicacalabria