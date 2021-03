l comune di Morano aderisce all’iniziativa del Touring Club Italiano “M’illumino di Meno”

Il comune di Morano aderisce all’iniziativa del Touring Club Italiano “M’illumino di Meno”, indirizzata alle località certificate Bandiera Arancione.

Venerdì 25 marzo, in occasione della Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, racconteremo simbolicamente i “Salti di specie” nella nostra quotidianità: un nuovo modello di sviluppo, un’accorta gestione del ciclo dei rifiuti, il turismo esperienziale, l’alimentazione, l’economia circolare, tutti elementi che ci confermano, non senza periodiche verifiche, di essere considerati ormai da circa vent’anni parte del ristretto circuito del turismo di qualità.

Come fattore distintivo sarà esposta la Bandiera Arancione nel punto più alto del paese, ovvero al castello Normanno/Svevo: a voler dichiarare che il nostro Borgo ha già compiuto notevoli passi avanti in quanto destinazione pronta ad accogliere visitatori e viaggiatori nel rispetto del creato e della comunità locale, e a sottolineare che tante altre azioni vogliamo avviare per migliorare sempre di più il nostro sistema d’accoglienza.

Sabato 26, inoltre, si procederà a spegnere le luci del maniero medievale; l’invito è esteso a tutta la cittadinanza.