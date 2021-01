Il 21 gennaio inaugurazione online della mostra “Fotosgrammi” dell’Università della Calabria

Gli studenti, guidati dal professore Marcello Walter Bruno, si sono cimentati nella realizzazione di 100 scatti volutamente sbagliati, ispirandosi a L’errore fotografico di Clément Chéroux.

“Fotosgrammi” è il tentativo di tradurre il titolo originale del saggio dello studioso francese, Fautographie – gioco di parole che mette insieme i termini errore e fotografia –, con un adattamento che in questo caso unisce i termini fotografia e sgrammaticatura.

L’obiettivo del progetto non è quello di mostrare le capacità tecniche dei partecipanti, ma cercare di aprire uno spazio di riflessione su alcuni tipi di errori ricorrenti in fotografia.

La mostra è stata pensata da subito come un evento che doveva essere fruibile digitalmente per far fronte agli impedimenti dettati dall’emergenza sanitaria, che hanno inevitabilmente penalizzato anche il settore artistico. Il profilo Instagram verrà reso pubblico in maniera permanente a partire dall’orario di apertura della mostra e potrà essere visitato digitando @fotosgrammi2020