Coronavirus, paziente positiva ospedale “Ferrari” di Castrovillari: sospesi i ricoveri in Chirurgia

L’ospedale “Ferrari” di Castrovillari, in provincia di Cosenza, ha sospeso i ricoveri nel reparto Chirurgia dopo la positività al Covid19 riscontrata in una paziente. La donna era stata ricoverata dopo che un tampone rapido aveva dato esisto negativo, smentito nei giorni successivi dal tampone molecolare dell’Asp che ha dato, al contrario, esito positivo. Da qui la sospensione dei ricoveri nel reparto Chirurgia l’avvio dei test per il personale del nosocomio.