Cosenza – Lunedì 21 dicembre si riunisce il Consiglio comunale

Si riunisce lunedì 21 dicembre, alle ore 8,30, nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi, il Consiglio comunale. Lo ha convocato il Presidente Pierluigi Caputo. Sarà una seduta alla quale i consiglieri, stante l’emergenza sanitaria in atto, potranno preferibilmente intervenire ai lavori in videoconferenza, secondo i criteri fissati dal Presidente del Consiglio comunale e con l’ausilio delle piattaforme internet Skype o Google Meet. Diversi i punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione verbale della precedente seduta consiliare del 6 novembre scorso.

2) Ratifica delle deliberazioni di Giunta n. 110 del 24 novembre 2020, recante “Variazione di Bilancio ai sensi dell’art. 250, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000” e n. 116 del 30 novembre 2020, recante “Variazione di Bilancio – individuazione delle spese da finanziare ai sensi dell’art. 250, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

3) Variazioni di bilancio ai sensi degli artt. 250, comma 2 e 175, comma 3, lett. a) del d.lgs. nr. 267/2000 e sue modificazioni.

4) Approvazione piano economico finanziario TARI 2020 e relativi allegati.

5) Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100, integrata dall’approvazione della rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti. 6) Designazione di un delegato, ex art. 203 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale Statale “B. Telesio” di Cosenza.

7) Discussione sul futuro di Piazza Bilotti (su richiesta dei Consiglieri Covelli, Guccione, Fabiano, Rende, Morcavallo, Cassano e Mauro, del 28/04/2020).

8) Discussione sulle “Problematiche del Cimitero di Cosenza”(su richiesta del Consigliere Ambrogio, del 15/04/2020).

9) Discussione sulla viabilità cittadina (su richiesta dei Consiglieri Apicella, Ambrogio, Lo Gullo, Arsì, Francesco Spadafora, Ruffolo, Gervasi e D’Ippolito, del 28/05/2020).

10) Emergenza rifiuti in determinati quartieri della città (su richiesta dei Consiglieri Granata, Lo Gullo, Cito, D’Ippolito, Ruffolo, Falbo, Cairo, Falcone, Sconosciuto, Gervasi, Francesco Spadafora, Arsì, De Marco, Morcavallo, Rugiero, Battaglia, Cassano, Ambrogio, Salerno, Gisberto Spadafora e Chiappetta, del 13/11/2020).

11) Discussione sulle “Problematiche relative al servizio idrico integrato” (su ripresentazione del Consigliere Granata, del 4/12/2020).