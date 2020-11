SANITA’, MAGORNO-VONO (IV): “ASCOLTARE TUTTA LA CLASSE DIRIGENTE CALABRESE”

“La questione della sanità in Calabria è diventata un nodo cruciale su cui è necessario che tutta la classe politica calabrese interloquisca con il Governo nazionale al fine di concordare la migliore soluzione possibile”. Così in una nota stampa i Senatori Calabresi di Italia Viva, Ernesto Magorno e Silvia Vono, che rilanciano: “Italia Viva sostiene l’impegno degli amministratori del territorio calabrese attraverso una condivisione massima delle proposte pensate dai calabresi per i calabresi, per evitare ancora una volta di trovarci davanti a una situazione commissariale non risolutiva, come lo è stato in questi dieci anni.

È fondamentale quindi che si dia ascolto a tutta la classe dirigente calabrese, sindaci, parlamentari e medici per risolvere una situazione ormai diventata inaccettabile”.