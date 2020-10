Coronavirus – Nuova vittima in Calabria

Sale ancora il numero dei decessi in Calabria per coronavirus. La nuova vittima é un ottantenne di Celico, comune in provincia di Cosenza dichiarato zona rossa.

Il decesso é avvenuto la scorsa notte nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove l’anziano era ricoverato da 15 giorni. (ANSA).